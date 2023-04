Divorce : l’époux séparé de biens récupère son capital

Régime de la séparation de biens, communauté universelle, régime de la participation aux acquêts… Plusieurs contrats s’offrent aux époux pour régir les biens dont ils disposent en communauté. Si les époux choisissent une séparation de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes contractées en sa personne avant ou pendant le mariage. La Cour de cassation rappelle ce principe à l’occasion de l’affaire suivante.

Un couple fait construire une maison. Les murs appartiennent à l’un d’entre eux, mais l’autre aide son mari à financer le logement. Au moment du divorce, l’époux qui jouit de la maison refuse de rembourser son ex-mari qui a participé. Il estime que la maison construite a servi de logement familial durant des années, que la dépense a été modeste et ponctuelle, et que l'on peut en déduire qu'elle relève de la participation aux charges du mariage. L’autre époux conteste et plaide que ce paiement ne peut pas être considéré comme une sur-contribution aux charges du mariage.