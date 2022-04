Dommages sur un meuble ? Plus de franchise si la faute est imputée à au professionnel

Les déménagements peuvent devenir de véritables corvées. Pour le porte-monnaie, le dos et aussi pour les assureurs. Prendre une société professionnelle, si elle alourdit le premier, allège de potentielles douleurs dorsales. Elles devraient surtout sécuriser votre assureur et vous libérer de toute pression. Or, il peut arriver que le professionnel lui-même détériore un de vos meubles. Dans ce cas-là, la franchise imposée par l’assureur ne s’applique plus, considère la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un particulier fait déménager un piano par une société spécialisée. Il constate qu’il a été abîmé durant le transport. Ce client réclame alors 200 euros pour la réparation au transporteur. La société reconnaît sa faute et propose 125 euros de dédommagement.

En première instance, le tribunal n’accorde rien. Les juges s’appuient sur le contrat de transport dont une clause prévoyait en pareil cas une franchise de 390 euros à la charge du client.