Payer un loyer ou une facture prouve que vous la devez

Difficile de contester les factures régulières d’un créancier habituel, même s’il a cédé sa place à un autre, surtout si on a déjà payé une échéance, rappelle la plus haute juridiction française. "L'entrepreneur récalcitrant ayant payé une échéance de loyer en retard, lorsqu'elle lui a été réclamée par la nouvelle société, a ainsi pris acte de la cession de son contrat à cette nouvelle entreprise et ne peut plus soutenir qu'il ne serait pas son client", conclut la Cour de cassation.