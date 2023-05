Accident de la vie : les assurances ne couvrent pas le suicide

La Cour de cassation donne tort à la famille plaignante. "Cet article du code des assurances figure au chapitre des assurances sur la vie et opérations de capitalisation et non au chapitre des accidents", rétorquent les magistrats. Ils affirment que si le contrat ne garantit que des accidents, il n'y a donc pas d'obligation à couvrir le risque de suicide. "L’acte qui consiste à se donner la mort étant 'incompatible' avec la notion d’accident, il ne peut être couvert par les contrats d’assurance dédiés aux accidents corporels. Pour être indemnisé, il faut que ce contrat prévoie expressément une extension de garantie à d'autres événements que des accidents" conclut la Cour de cassation.

L’article sur lequel la Cour s’appuie précise que le suicide n’est assuré que par les assurances "sur la vie", gérées par capitalisation. Les sommes dues par l’assureur proviennent des cotisations versées par le souscripteur tout au long de sa vie. Il ne s’applique pas aux "assurances non-vie", fondées sur la répartition du risque. Les sommes dues au titre des sinistres survenus au cours d’une année proviennent des cotisations payées par l’ensemble des souscripteurs dans l’année.