Dénoncer un salarié conducteur ne suffit pas à le faire condamner

En France, on dénombre plus de 5 000 radars automatiques. Ces petites caméras, placées au bord des routes, flashent tous les véhicules qui dépassent les vitesses autorisées sans même les arrêter. Parmi les véhicules sanctionnés, on trouve des flottes professionnelles. Elles représentent environ 8 % du parc automobile français. Or, comment identifier le salarié qui conduit au moment de l’infraction ? Pas évident, rappelle la Cour de cassation, qui estime que la dénonciation simple ne suffit pas.

L’affaire concerne une infraction notifiée à la direction d'une entreprise. Pour se défendre, le représentant de l'entreprise désigne la personne responsable de la voiture en infraction. Il précise qu'il ne tient pas de registre d'utilisation des véhicules et qu'il ne peut pas être davantage affirmatif quant à l'auteur de l'infraction.

Dans le même temps, le responsable de la voiture, flashé par un radar automatique à une vitesse non autorisée, conteste avoir commis cette infraction. Le tribunal de police n’a donc pu condamner personne. Le doute profite au conducteur supposé. De son côté, l'entreprise a rempli son obligation de désignation dans les 45 jours.