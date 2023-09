Dette commune : chacun doit payer sa part

Or, le codébiteur ne peut pas réclamer à un autre plus que ce qu’il ne doit au créancier, rappelle la Cour de cassation. "Si le propriétaire peut se faire payer le tout par un seul des locataires, du fait de la solidarité, ces débiteurs, entre eux, ne sont tenus de payer que leur part. Celui qui a payé peut donc réclamer des remboursements aux autres, mais il ne peut réclamer à chacun que sa part et portion", assurent les juges. En l’occurrence, la solidarité ne permet pas de demander à l'un des débiteurs de garantir, c'est-à-dire de prendre en charge, les condamnations prononcées à l'encontre des autres.