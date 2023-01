Héritage : l'usufruit d’un bien disparaît à la mort de celui qui le donne

Or, la donation d'usufruit reste par nature temporaire, rétorque la Cour de cassation, qu'elle soit faite jusqu'à une date précise ou non. "Si elle est faite définitivement, elle est viagère et elle s'éteint quoi qu'il arrive au décès du donateur. L'usufruit s'éteint au décès de celui qui l'a donné et non de celui qui l'a reçu", commentent les juges. Ce fils ne peut donc pas conserver pour lui seul, après le décès de sa mère, le bénéfice de l'usufruit qu'il avait avant ce décès.

Les autres enfants réclament à leur frère le paiement d'une indemnité puisqu'il profite seul de la maison dont il avait reçu l'usufruit. "Ils réclament à juste titre depuis le décès de leur mère puisque, en attendant un partage, tous étaient usufruitiers à égalité sur ce bien", conclue la Cour.