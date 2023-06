Héritage : vous devez justifier tout cadeau donné par un proche récemment décédé

Au moment du partage de l’héritage, les cadeaux offerts par un défunt font souvent grimacer. La Cour de cassation a souvent statué à ce sujet : les héritiers ne peuvent pas remettre en cause les présents d’usage, les cadeaux offerts aux petits-enfants ou à un tiers s’il ne s’agit pas d’une donation. Attention, s’il s’agit de cohéritiers, l’un d’entre eux peut demander au bénéficiaire de rendre la somme reçue, certifie la Cour de cassation.

La plus haute juridiction française demande dans un arrêt récent à un héritier de justifier de l'emploi de deux retraits, de 2200 et de 1300 euros. Ses frères et sœurs, cohéritiers, interrogeaient la justice sur ces sommes prélevées sur le compte de leur mère dont le bénéficiaire s'occupait avant le décès de celle-ci.

L'absence de justification expose le contrevenant à une sanction correspondant au recel successoral : elle implique de devoir rendre à la succession et d'être ensuite exclu du partage de ces biens ou de ces sommes.