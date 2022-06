La vente d'une partie commune peut se faire sans l'accord de tous les copropriétaires

Un pour tous, tous pour un. L’adage d’Alexandre Dumas s’applique en copropriété : la Cour de cassation a récemment rappelé qu’il faut demander une autorisation aux copropriétaires pour percer un mur extérieur. Elle ajoute que si un propriétaire commet un préjudice à l’immeuble, tous les copropriétaires en sont tenus responsables. Il en va de même pour les parties communes : l’ensemble des copropriétaires décide de sa gestion. Mais la Cour de cassation assure qu’il existe des "parties communes spéciales" qu’un propriétaire peut administrer ou vendre sans l’accord de quiconque.

Un copropriétaire demande à acheter quelques mètres carrés de parties communes pour l’incorporer à son espace privé. Le syndic rétorque alors que cette vente "ne peut être autorisée que par l'ensemble des copropriétaires puisqu'elle va modifier la répartition des tantièmes de charges pour tous et non seulement pour les propriétaires du bâtiment en cause."