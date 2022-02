Les "réserves" sur des travaux n'allongent pas les recours

La Cour de cassation précise qu’il ne sert à rien de faire un constat d'huissier ou d'envoyer des lettres recommandées. "Le délai d'un an doit être respecté et l'existence de réserves faites à la réception n'est pas de nature à le prolonger. La saisine du juge, plus d'un an après la réception, était donc tardive et la demande présentée définitivement irrecevable", ajoutent les juges.