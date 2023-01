Fraude fiscale : impossible d’éviter une sanction

Si en France l’État collecte les impôts, chaque contribuable doit effectuer sa déclaration de sa propre initiative. En l’occurrence, un citoyen mal intentionné peut prendre la responsabilité de soustraire illégalement une partie ou l’ensemble de ses revenus à la législation fiscale. Là, le fraudeur se soustrait à l’impôt ou en paie moins qu’il ne le devrait par l’intermédiaire de méthodes illégales.

La loi considère plusieurs comportements comme des fraudes fiscales : absence totale de déclaration d’impôts, inexactitude ou omission (dissimulation de revenus ou de biens), utilisation de procédés illégaux, organisation intentionnelle de son insolvabilité, blanchiment de fraude fiscale (réintégration des sommes soustraites à l’impôt dans le circuit légal, par exemple via l’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger), etc.

Pour rappel, les impôts financent la justice, l’éducation, la sécurité ou encore les infrastructures. Sans ces deniers, l’État et les collectivités locales ne peuvent plus assurer le service public continue dont nous profitons quotidiennement. En cas de manquement, la justice se montre sévère : en plus d’une amende et de la confiscation des biens ou des sommes issus de la fraude, le tricheur écope d’une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudées. Le juge n’a pas le droit d’en dispenser le fraudeur, ajoute la Cour de cassation.