Peut-on installer une canalisation sous le terrain du voisin ?

Or, assure la Cour de cassation, le chemin d'exploitation appartient aux riverains et à leur droit de propriété. Privé, il n'est pas nécessairement agricole, mais il peut être urbain. Son existence n'est pas liée à un état d'enclave et son usage peut être interdit aux tiers. Tous ces riverains desservis ont le droit de l'utiliser par facilité, pour communiquer entre eux ou pour accéder à leur parcelle. "L'installation de canalisations dans ce sous-sol, aux endroits où il appartient aux autres, ne peut être imposée qu'en cas d'enclave", conclut la plus haute juridiction française.