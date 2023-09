Procédure de surendettement : attention aux mauvaises dettes

L’entrepreneur n’a pas obtenu gain de cause et l’admission de son dossier lui a été refusée. "Le juge est souverain en la matière, pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi. Même si un tiers des dettes n’est pas lié à l’origine à des fautes volontaires qui ont notamment conduit à un redressement fiscal et à une condamnation, le juge a pu estimer que ce débiteur endetté n’était pas de bonne foi et que la commission de surendettement avait eu raison de ne pas admettre qu’il bénéficie de remises, rééchelonnements ou effacement de dettes", assure la Cour de cassation.

Concernant la bonne foi, la Cour a déjà jugé en février 2011 qu'il ne fallait pas avoir multiplié les chèques sans provision. Elle a ajouté en mars 2013 qu'il ne fallait pas avoir multiplié non plus les crédits à la consommation, et en octobre 2015 qu'il fallait avoir appliqué les premières mesures imposées par la commission de surendettement.