Un arbre bien entretenu ne représente pas de danger pour les voisins

Les juges rejettent la demande en s'appuyant sur une expertise sanitaire. "Selon l'expert forestier, ces arbres étant entretenus et ne montrant pas de signes de dépérissement, ils présentent une dangerosité faible en situation météorologique normale. Dès lors, il ne peut pas être jugé qu'il y aurait un danger pour la sécurité des personnes, en dépit de leur hauteur et de leur localisation et ils ne causent aucun trouble anormal de voisinage", estime la Cour de cassation.