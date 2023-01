Arracher des souches peut vous coûter cher

La sylvothérapie compte de plus en plus d’adeptes. On ne compte plus ces hommes et ses femmes qui posent leur joue contre un arbre avant de l’enlacer. Ils estiment que cette tendresse stimule l’hormone du sommeil et apaise leur stress. D’autres arrachent les souches. Un acte potentiellement punissable d’une amende pouvant atteindre 150 euros par mètre carré et des interdictions professionnelles ou des confiscations de matériel. La Cour de cassation ne transige pas sur ce point, comme l’illustre l’affaire suivante.

Une association de défense de l’environnement s’élève contre une opération de dessouchage. L’auteur des faits, identifié, réplique qu’il n’a pas détruit l’état boisé du terrain puisqu’il n'y a plus d'arbres depuis longtemps, le terrain ayant fait l’objet d’une coupe plusieurs années auparavant.