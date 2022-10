En justice, l'expertise amiable peut devenir inutile

Lors d’un procès, une victime doit prouver la réalité de ce qu’elle a subi. La preuve est apportée de manière libre et morale par un moyen ou plusieurs modes de preuve combinés : un indice, un écrit, un témoignage, un aveu ou un rapport d’expertise. Ce dernier mode peut être judiciaire, mandaté par un juge et toujours contradictoire. Il peut également rester amiable ou privé. Une partie sollicite l’intervention d’un expert de son propre fait pour appuyer son point de vue. L’expert ne se soumet pas aux règles du code de procédure civile. Au tribunal, le rapport de l’expert désigné par cette partie est produit comme toute autre pièce, comme un élément de preuve. Mais attention, la Cour de cassation déconsidère la valeur de cette preuve "unilatérale" et non-contradictoire.

L’affaire jugée concerne un acquéreur d’une voiture d’occasion. Après avoir récupéré le véhicule, il constate des défauts et réclame des indemnisations au vendeur. Avant de saisir la justice, cet acquéreur fait expertiser l'engin : l'expert conclut qu'effectivement, le défaut existait déjà lors de la vente. L’acheteur en déduit qu’il s’agit d’un vice caché permettant de réclamer une réduction du prix ou une annulation de la vente.