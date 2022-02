Le nu-propriétaire ne peut pas donner congé au locataire

Or, pour la plus haute juridiction française, cette demande reste impossible. "Dans un démembrement de propriété, le nu-propriétaire détient la propriété stricte mais non le droit d'usage. Il n'a pas le droit de jouir du bien ni d'en recueillir les revenus. C'est l'usufruitier qui conserve le droit d'usage et donc le droit de donner en location. C'est l'usufruitier qui perçoit les revenus et paie les taxes et impôts divers", assurent les juges.

Le nu-propriétaire ne peut donc pas réclamer le départ du locataire. Il n'a d'ailleurs pas non plus le pouvoir de signer un bail avec quiconque et ne peut en aucun cas reprendre le logement pour lui-même ou pour un proche.