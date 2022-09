Travaux : que faire après un abandon de chantier par le professionnel ?

Vous faites construire la maison de vos rêves. Maître d’ouvrage, vous choisissez un maçon reconnu par sa profession prêt à construire ce que vous désirez. Après l’achat du terrain, la pose des fondations et les murs montés, votre partenaire disparaît dans la nature. Les ouvriers désertent le chantier et le responsable de l’entreprise ne répond plus à vos appels. Vous lui avez pourtant versé l’argent que vous lui deviez. Vous vous retrouvez avec une maison sans toiture, au dispositif d’évacuation d’eau en chantier et encore moins isolée. Autrement dit, un logement inhabitable.

On parle alors d’abandon de chantier : il s’agit d’une interruption injustifiée des travaux anormalement rallongés. L’entreprise a dépassé la date de livraison du bâti prévue dans le contrat ou le devis. L’entreprise ne fournit pas de réels motifs pour expliquer l’interruption du chantier, à l’image d’un "cas de force majeure caractérisé par un événement extérieur imprévisible et irrésistible" (intempéries ou période de congés par exemple). Pire, elle ne donne plus de nouvelles. En l’occurrence, elle ne respecte plus le contrat qui vous lie. Le code civil et le code de la consommation vous mettent à disposition différents recours contre l’entrepreneur défaillant.

Attention, ne procédez pas à la réception du chantier (acceptation de l’ouvrage avec ou sans réserve). En le faisant, vous vous satisferiez du chantier en l’état. Or, tant que la réception du chantier n’a pas été prononcée, l’entreprise reste responsable des éventuelles malfaçons ou retouches à effectuer. Notez que si vos travaux se divisent en plusieurs lots différents, vous pouvez les réceptionner chacun indépendamment.