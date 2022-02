Un époux peut compenser les sacrifices professionnels de l'autre

La Cour de cassation considère cette somme d’argent comme une rémunération et rejette l’argument du fils. "En l’espèce, le mari, qui avait empêché sa femme de travailler malgré ses compétences professionnelles et la carrière qui l'attendait, afin qu'elle s'occupe des enfants, n'a fait que compenser la privation de carrière, la perte de revenus importants et la perte de pension de retraite future qu'entraînait cette décision", observe les juges. Cette démarche est rémunératoire et n'est donc pas une donation qui pourrait être contestée plus tard par des héritiers.

"Il s'agit d'autant moins d'un cadeau que ces sacrifices professionnels et financiers faits par l'épouse dépassaient son devoir de contribution aux charges du mariage. La somme n'était donc pas susceptible d'être restituée au moment de l'héritage", ajoutent les juges.