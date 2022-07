Mettre en demeure un locataire mauvais payeur ne sert à rien

Avant d’intenter une action en justice, la loi vous impose dans certains cas de chercher une solution amiable. Pour ce faire, vous devez justifier votre tentative par un écrit, envoyé en courrier recommandé, avec ou sans avis de réception. Cet envoi informe de façon certaine le destinataire et peut faire courir de nouveaux délais à partir de la date d’envoi. En droit, cependant, cette lettre n’a aucun effet juridique, précise la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Le propriétaire d'une machine, donnée en location, reproche à son locataire de ne pas payer depuis six ans son loyer. Il réclame la totalité des loyers en plus de la résiliation du bail. Le locataire refuse de payer plus de cinq ans de loyers et estime les autres prescrits car trop anciens. Le propriétaire rappelle qu'il a envoyé des mises en demeure au locataire et que ces lettres recommandées avec avis de réception ont eu pour effet d'interrompre la prescription, c'est-à-dire de la relancer pour 5 ans.