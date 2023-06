Voiture d'occasion bricolée : vous avez 5 ans pour en contester l’achat

Acheter d’occasion peut receler parfois de mauvaises surprises. S’agissant des voitures, la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) affirme qu’un grand nombre sont "des véhicules défectueux, qui ne répondent pas aux normes de sécurité et comporteraient des fraudes plus ou moins graves". N’hésitez pas à vous rendre sur le site gouvernemental Histovec pour vérifier l’origine et l’historique de la voiture. Le site recommande ainsi d’essayer un véhicule sur toute sorte de routes pour tester l'accélération, le freinage, son comportement à vitesse élevée. "Écoutez le moteur, testez la direction, passez toutes les vitesses et posez un maximum de questions en cas de bruit suspect". Si vous constatez un mauvais fonctionnement consécutif à du bricolage, vous avez 5 ans pour saisir la justice, assure la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un homme achète une voiture de prestige d’occasion pour un prix important. Plusieurs années plus tard, il constate un mauvais fonctionnement. Il fait appel à un expert qui découvre que le véhicule a en réalité été reconstitué par le rassemblement de trois voitures. Il saisit la justice. "Il s'agit d'un vice caché qui rend la voiture impropre à l'usage", soutient-il. Cet acquéreur réclame la résolution de la vente, c'est-à-dire l'annulation de tout par la restitution, de part et d'autre, de l'objet et du prix.