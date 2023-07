Sur mer ou dans un port, sans la faute d'un marin, qui supporte les dégâts ?

Croisiéristes, voiliers, porte-conteneurs, bateaux de pêche, etc. En mer, les navires se multiplient aux quatre coins de la planète. Résultat, les risques d’accident s’accroissent. Pas plus tard qu’en 2022, une collision de bateaux a provoqué deux morts peu avant l’arrivée de la Route du Rhum.

S’il y a des dommages matériels ou des blessures humaines, celui qui a commis la faute reste responsable, à l’instar des règles de sécurité routière. Si les capitaines des deux navires commettent une faute provoquant l’accident, un partage des responsabilités s’opère selon l’implication de chacun d’eux. Un navire peut également en mettre un autre à la faute lorsqu’une trop grande vitesse engendre des vagues derrière lui jusqu’à le déstabiliser. Dans certains cas, l’abordage provient d’une cause inconnue ou d’un cas de force majeure. Dans ces cas-là, rappelle la Cour de cassation, chacun des navires devient responsable des coûts des réparations subies par leur navire.

Le propriétaire d'un navire de plaisance, détérioré par les chocs de son voisin au port un jour de vent, doit supporter lui-même ses dommages et ses réparations. "En cas d'abordage, de choc entre navires ou de choc avec tout engin flottant non amarré en permanence à un poste fixe, la seule question est de savoir s'il y a eu faute ou non de la part de l'auteur des détériorations", assurent les magistrats de la plus haute juridiction française. En cas de faute, les règles de la responsabilité civile s'appliquent et l'auteur de la faute assume les dégâts qu'il a causés.