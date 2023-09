Quels sont les placements à privilégier pour cette rentrée ?

Malgré l’inflation importante, les Français ont beaucoup épargné ces derniers mois. L’encours du Livret A a atteint des sommets en 2023, en passant la barre des 400 milliards d’euros. Il ne s’agit pourtant pas d’un placement très intéressant, puisque son taux reste nettement inférieur à celui de l’inflation. Mais l’épargne réglementée et garantie semble rassurer en cette période de crises mondialisées. L’évolution de son taux étant généralement en retard sur l’inflation, le livret A et les produits indexés (Livret d’épargne populaire, Livret de développement durable et solidaire) auraient pu voir leur rémunération annuelle monter à plus 4 % en août, alors que l’inflation sur un an est tombée à 4,3 % en juillet. Mais le gouvernement a gelé le taux à 3 %. Une démarche qui fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Le LEP, lui, atteint les 6 %. Selon les conséquences de ce recours et le rythme de l’inflation, les livrets réglementés pourraient devenir plus intéressants. Leur niveau de rémunération sera plus proche du taux de l’inflation, voire supérieur dans le cas du LEP.