Le taux du Livret A n'augmentera pas en novembre

Selon les calculs réalisés par le quotidien francilien, "en appliquant la formule, à date, les épargnants auraient ainsi pu profiter", avec la hausse des taux, "d'un Livret A (et d'un livret de développement durable et solidaire) à un taux de 2,7 % et d'un LEP à 5,4 % au 1er novembre". Or, il ajoute que, pour la Banque de France, "les conditions ne sont pas réunies pour accorder ce coup de pouce intermédiaire qui aurait été une première depuis l'entrée en vigueur" de l'arrêté de janvier 2021.