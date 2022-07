Livret A : le taux passera à 2% au 1er août, annonce Bruno Le Maire

C'est une conséquence de l'inflation. Le taux du Livret A, actuellement à 1%, va grimper à 2% à compter du 1er août, annonce le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire dans les colonnes du Parisien.

Celui du Livret d’épargne populaire, réservé aux ménages modestes, passera de 2,2% à 4,6%.

Produit d'épargne détenu par le plus de Français, le Livret A voit son taux calculé automatiquement deux fois par an. La formule de calcul fait la moyenne entre, d'une part, le taux d'inflation moyen des six derniers mois et, d'autre part, la moyenne des taux interbancaires, auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme.

