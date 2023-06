Location de vacances non conforme à l’annonce : que faire si la piscine est vide en arrivant ?

N’hésitez pas à contacter la CLCV, l’association nationale de défense des consommateurs et usagers, qui pourra vous aider à trouver une solution amiable. Si la démarche n'aboutit pas, vous pouvez enfin saisir le médiateur du tourisme et des voyages via le site mtv.travel.

En dernier recours, reste la justice. Vous pouvez déposer plainte pour pratiques commerciales trompeuses et devrez ensuite prendre un avocat. Il est également possible de saisir la direction départementale chargée de la protection des populations. Quoi que vous fassiez, n’oubliez pas de prendre des photos ou des vidéos pour documenter le litige.