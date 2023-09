Ma valise est arrivée avec une roue en moins sur le tapis à bagages de l'aéroport : le 13H à vos côtés

Donia, de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, a eu un problème avec sa valise à l’aéroport. Elle est arrivée avec une roue en moins sur le tapis à bagages. Que peut-elle faire ?

Quand votre bagage est endommagé, il est important de respecter certaines règles et procédures si vous voulez être indemnisé. Une première chose : si tout près du tapis à bagages, il y a le service dédié de la compagnie sur laquelle vous avez voyagé, allez-y immédiatement et faites votre réclamation, c’est le plus efficace. Si ce n’est pas le cas, prenez une photo de votre valise, cela vous servira. Car il va vous falloir adresser une réclamation au service client de la compagnie.

Attention parce que ça devient subtil, notamment au niveau du délai. Il faut déterminer quelle est la convention internationale applicable à la compagnie. Si vous avez voyagé sur une compagnie européenne, c’est facile, c’est la convention de Montréal qui s’applique, et donc vous avez 7 jours pour faire votre réclamation pour votre bagage. Si vous avez voyagé sur une compagnie non européenne, vérifiez sur votre billet (la convention internationale applicable est normalement inscrite) ou en ligne. Il se peut que ce soit la convention de Varsovie, et dans ce cas, vous n’avez que 3 jours pour réclamer.