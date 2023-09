Manger au restaurant pour pas cher, c’est possible !

Mais depuis quelques années, le moyen le plus sûr pour obtenir une remise significative est de passer par des applications. Elles sont désormais nombreuses à proposer des tarifs réduits. Certaines, comme The Fork, offre une visibilité accrue aux établissements, qui proposent en contrepartie des tarifs réduits aux abonnés. D’autres comme Lastable permet aux restaurateurs de proposer des réductions sur les tables libres au dernier moment. Certaines applications misent sur des systèmes d’abonnements. Le prix peut être modique (un ou deux euros par mois), et permettre de profiter d’offres promotionnelles. Mais il peut aussi s’agir, comme avec Restaupolitan, de payer 119 euros par an contre un repas offert par réservation de plus d’une personne. Les réductions promises par ces applications peuvent aller jusqu’à 50 % de l’addition. D’autres proposent d’offrir un plat ou des boissons. Il est également possible de miser sur les réservations groupées avec des applications comme Groupon.