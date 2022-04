MaPrimeRénov’ : 1000 euros de plus pour changer de chaudière, quelles conditions pour en bénéficier ?

Sans aides, cela lui reviendrait à 11.000 euros. Jusqu’à ce jeudi soir, les primes s’élevaient à 3000 euros. À partir de ce vendredi 15 avril, elles augmentent de 1000 euros pour atteindre donc 4000 euros. Une aide supplémentaire qui change tout pour Mélodie. "1000 euros, c’est la moitié de mon salaire donc c’est vraiment une aide que je prends en compte et qui va me faire changer d’avis, qui va me décider à changer mon système de chauffage", témoigne-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Mélodie n’est pas la seule à vouloir bénéficier de cette nouvelle prime. Chez Effy, un spécialiste de la rénovation énergétique, le centre d’appel est débordé. "En ce moment, on n’arrête pas et on croule sous les demandes", affirme un conseiller. Cette semaine, les demandes d’installation de pompes à chaleur ont progressé de 70%. Car le prix du fioul a doublé et celui du gaz a augmenté de 50%.