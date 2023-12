MaPrimeRénov' : qui seront les gagnants et les perdants en 2024 ?

Les montants et les critères de "MaPrimeRénov'" vont évoluer à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Fini les petits travaux d'isolation, seules les rénovations totales seront désormais subventionnées. Le JT de TF1 vous dévoile les modalités en exclusivité.

Au 1ᵉʳ janvier 2024, les règles d’éligibilité à MaPrimeRénov’ deviennent plus strictes. En avant-première, le JT de TF1 dévoile les modalités de ces aides de l'État, version 2024, qui seront examinés ce lundi 18 décembre au Conseil National de l’Habitat. Jusqu'à maintenant, les petits travaux d'isolation extérieure étaient pris en charge, comme en témoigne un bénéficiaire dans le reportage à retrouver en tête de cet article. Pour une facture de 17.000 euros, il a obtenu une prime de 6000 euros. S'il avait fait ces travaux l'an prochain, il n'en aurait pas bénéficié.

Dépenser plus pour isoler plus

Désormais, les propriétaires de passoires thermiques (performance énergétique F et G) ne pourront profiter de la prime qu’à condition d'entreprendre des rénovations d'ampleur.

Première option, l’installation d’un système de chauffage à énergies renouvelables (par exemple une pompe à chaleur ou un poêle). Deuxième option, la réalisation d’un bouquet de travaux comme changer sa chaudière et isoler ses murs par l’extérieur. Enfin, troisième option, une rénovation globale qui implique a minima deux travaux d’isolation et le saut de deux classes énergétiques au sens du DPE (passer par exemple de classe F à D) à l’issue de la rénovation.

Prenons l'exemple d'une maison des années 50 dont le fuel a été remplacé par une pompe à chaleur et les combles comme les murs ont été isolés. Coût de la facture pour ce ménage avec deux enfants : 2000 euros seulement pour 50.000 euros de travaux. "C'est incroyable. Déjà, on n'aurait pas imaginé d'avoir tous ces travaux de fait pour ce prix-là", se félicite la propriétaire. L'an prochain, ce couple aurait même pu changer toutes les fenêtres et être encore plus gagnant.

"Cette année, il a 2000 euros de reste à charge pour son projet global. L'année prochaine, en rajoutant 25.000 euros de travaux de fenêtres, il en aurait eu pour 12.000 euros de reste à charge, mais avec un logement classé B", explique Olivier Jeanson, directeur commercial chez Isobio, entreprise qui propose des travaux de rénovation écologique.

En résumé, pour obtenir le maximum de la nouvelle version de MaPrimeRénov', les propriétaires sont incités à dépenser plus, pour isoler plus. "Ça va obliger les gens à dépenser plus, peut-être, que ce qu'ils avaient prévu initialement pour leurs travaux. Donc ça peut être un frein pour certaines personnes qui avaient une enveloppe définie pour leurs travaux et pas plus", souligne Audrey Zermati, directrice stratégie du groupe Effy, spécialiste de la rénovation énergétique.

L'an prochain, un ménage composé de quatre personnes devrait être éligible à MaPrimeRénov' si ses revenus annuels sont au maximum de 63.235 euros - un plafond qui sera plus élevé en Ile-de-France.