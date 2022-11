MaPrimeRénov' : un prêt à taux zéro pour financer le reste à charge de vos rénovations énergétiques

"Aujourd’hui il y a des aides importantes, une famille qui a par exemple 20.000 euros de chantier pour passer d’une chaudière au fuel à une chaudière à granulés aura une aide d’environ 15.000 euros, ça dépendra de ses ressources, et il y aura un reste à charge", a déclaré le ministre sur RTL. "Ce reste à charge est important, 10.000 euros pour certains, c'est impossible à tenir, notamment pour les plus modestes. On va mettre en place un prêt à taux zéro, l’éco-prêt", a-t-il ajouté.

Interrogé par l'AFP, le ministère a précisé que ce PTZ sera plafonné à hauteur de 30.000 euros et s'adressera "à tous". Pour l'obtenir, les ménages pourront se tourner vers l'une des banques partenaires comme "la Banque Populaire et la Caisse d'Epagne" afin de financer le reste à charge, une fois l'accord de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) obtenu.

Mise en place en 2020 et pilotée par l'Anah, MaPrimeRénov' vise à aider les Français, quels que soient leur revenus, à rénover leur logement pour réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.