Milliards oubliés sur des comptes bancaires inactifs : comment récupérer votre argent ?

Cet argent provient des comptes inactifs : ce sont des comptes bancaires et des assurances-vie sur lesquels aucune opération n'a été effectuée pendant dix ans. Durant cette période, les organismes doivent vous relancer régulièrement. C'est ce qui est arrivé à Marie-Hélène. "Ma maman avait une petite assurance-vie et donc on avait reçu un courrier pour elle disant que si on ne faisait rien avant telle date le montant allait à l'État. J'ai trouvé ça dingue", explique-t-elle.