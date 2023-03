Réforme des retraites : peut-on déduire les dons aux syndicats de ses impôts ?

En revanche, il est possible de bénéficier de cet avantage fiscal en devenant adhérent. "Il n’y a que le système de la cotisation qui fait bénéficier d’une déduction fiscale (ou du crédit d’impôt pour ceux qui n’en paie pas, ndlr). On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre", concède Jean-Michel Rousseau, en charge de la caisse de grève à la CFDT et qui gère aussi les actions juridiques, joint par TF1info. "Lorsqu’on reçoit un chèque, on adresse toujours un reçu à la personne qui nous envoie un chèque en précisant bien que ce n’est pas déductible des impôts", souligne-t-il.