Mon enfant est inscrit dans une association sportive, est-ce déductible des impôts ? Le 20H vous répond

En revanche, attention, vous n’avez pas le droit à de réduction d’impôt pour l’activité en tant que telle. "C’est généralement ce qui coûte le plus cher", explique Julien Mary, de la Fédération sportive et culturelle. "La part adhésion et celle de la prestation de service peuvent être définies soit au sein des statuts, soit en assemblée générale", poursuit-il.

C’est donc à l’association sportive en question que vous pouvez poser la question directement !