Mon propriétaire peut-il m’imposer son plombier pour l’entretien de ma chaudière ? Le 20H vous répond

Attention à bien garder les factures ou avis de passage du plombier, qui vous permettront de prouver que vous avez bien fait réviser votre chaudière une fois par an. "Il faut les conserver le plus longtemps possible, toute la durée de votre location", conseille-t-on à l’ANIL. À défaut, en cas de gros problème sur la chaudière, votre propriétaire risquerait de se retourner contre vous. "Votre bailleur peut retenir le montant de l’entretien sur le dépôt de garantie", peut-on lire sur le site du service public.

Et en cas de sinistre, votre assurance habitation pourrait refuser de prendre en charge les dommages !