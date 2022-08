Moutarde de Dijon : d'où vient-elle réellement ?

La moutarde (du latin mustum ardens, "moût ardent") est un condiment préparé à partir des graines d'une plante de la famille des Brassicaceae, appelée aussi moutarde. Ces graines sont petites, d'un diamètre approximatif de 1 mm, elles sont réduites en farine et mélangées à du verjus.

La plus bonne est bien sûr celle de Dijon qui s'est faite une place de choix dans les rayons de nos supermarchés. Rappelons que le produit doit son nom aux ducs de Bourgogne, qui l'avaient fait découvrir à Charles VI, il y a 600 ans. Depuis, son succès ne s'est jamais démenti. D'ailleurs, c'est le troisième condiment le plus consommé dans notre pays, juste après le sel et le poivre. Cependant, est-elle toujours faite à Dijon, comme son nom l'indique ?