OPCI : une solution pour préparer sa succession ?

Dans les deux cas, l’idée est de répartir les dépenses et les risques ainsi que les recettes. Plusieurs investisseurs regroupés au sein d’une personne morale achètent et gèrent un ou plusieurs biens immobiliers et les loyers sont répartis sous forme de dividendes. L’OPCI a pour particularité de ne pas miser que sur la pierre. Une petite partie des fonds (généralement 10 % environ) est également placée sur les marchés financiers, en actions et en obligations. Ils offrent un rendement intéressant (plus de 4 % en moyenne en 2021) mais ne sont pas sans risques. Ainsi, les OPCI ont connu leur première décote en 2022, avec un recul moyen de 3,48 %, certes dans un contexte particulier de crise mondialisée. Une fluctuation qui doit rappeler qu’il s’agit dans les deux cas d’un investissement sur le long terme, qui peut notamment permettre de préparer sa succession.