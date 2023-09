Paiement en espèce : est-ce légal de le refuser ?

L’argent liquide est aussi le moyen de prédilection de l’économie souterraine, du travail dissimulé aux trafics en tout genre. Difficile à pister, il permet de ne pas déclarer certains revenus, à ses risques et périls. C’est pourquoi son usage reste encadré et dans certains cas, il est possible de refuser un paiement en liquide. On distingue le cas d’une transaction entre particuliers ou auprès d’un professionnel.

Dans cette dernière situation, le principe est que le paiement en espèces est limité à 1000 euros. Des exceptions sont cependant prévues. D’une part le cas, rare, d’un client qui n’aurait pas de compte bancaire et donc aucun autre moyen de paiement. D’autre part, les personnes dont le domicile fiscal est situé à l’étranger peuvent payer jusqu’à 15 000 euros en liquide. Un salaire peut être payé en espèces jusqu’à 1 500 euros. Outre la question de la somme, le professionnel peut refuser ce type de règlement s’il n’a pas la monnaie nécessaire et que le client ne peut faire l’appoint. Il n’est pas non plus dans l’obligation d’accepter plus de 50 pièces, les billets déchirés ou illisibles, ou les espèces qu’il soupçonne d’être fausses. Bien entendu, il n’est pas tenu d’accepter les devises étrangères.