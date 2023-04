Paiement par carte bancaire : pourquoi certains commerçants maintiennent un montant minimum

Les Français n'ont jamais été aussi peu nombreux à payer en liquide. Selon Anne-Claire Bennevault, spécialiste de l'éducation financière, les commerçants comme les banques vont devoir modifier leurs pratiques. "Pour l'avenir, l'utilisation de la carte continuant à se développer, on va voir ce type d'écriteaux disparaître des magasins", estime-t-elle, "mais les banques vont devoir s'adapter aux besoins de leurs clients, et peut-être proposer des tarifications plus adaptées". Si les de transactions par carte se multiplient, c'est aussi grâce au "sans contact" et aux smartphones. En trois ans, le nombre de paiements par application mobile a plus que doublé en France.