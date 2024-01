5 euros de plus pour visiter le Louvre : avant les Jeux olympiques, les tarifs augmentent dans les musées

À partir de ce lundi 15 janvier, le prix du ticket d'entrée pour visiter le musée du Louvre passe de 17 à 22 euros. À six mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, plusieurs musées et monuments affichent une nouvelle grille tarifaire.

Après les prix des nuits d’hôtels et du ticket de métro, c'est au tour de certains musées et monuments historiques franciliens d'augmenter, eux aussi, leurs tarifs. Désormais, il faut débourser 22 euros, soit 5 euros de plus qu’auparavant, pour découvrir les collections du Louvre.

En décembre, au moment de l’annonce, le musée parisien avait justifié cette hausse du prix d'entrée par le coût de ses frais de fonctionnement qui ne fait que grimper avec "+88% des dépenses en énergie". La dernière augmentation remontait à 2017.

Le musée le plus visité du monde n’est pas le seul à augmenter ses tarifs. Au château de Versailles, le prix billet pour le seul château est de 21 euros depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, soit une hausse de 1,50 euro. Le billet "Passeport", qui inclue la visite du Château, du Grand Trianon et du Petit Trianon ainsi que le Hameau de la Reine, passe à 24 euros, soit 2,50 euros de plus qu’auparavant. L'établissement public de Versailles justifie cette hausse des tarifs en raison de l’inflation de ses coûts de fonctionnement. Les prix des tickets avaient déjà augmenté en novembre 2022, de 1,50 euro chacun.

Autre augmentation en vue, le prix du ticket pour accéder au sommet de la tour Eiffel, dont le nouveau tarif n'a pas encore été dévoilé par la ville de Paris. Le Musée Rodin, dans 7ᵉ arrondissement, et le musée Picasso, dans le 3ᵉ arrondissement, s'apprêtent aussi à augmenter leurs tarifs, respectivement de 1 et 2 euros, indique France Bleu. En revanche, le prix des billets restera inchangé dans les quatorze musées gérés par la ville de Paris (Petit Palais, musée d'Art moderne, le musée Carnavalet, etc.), précisent nos confrères.

Coïncidence ou pas, ces hausses de tarifs interviennent à six mois des Jeux olympiques de 2024, où la capitale française devrait accueillir des touristes étrangers encore plus nombreux que d’habitude. Au risque cependant de pénaliser les visiteurs les plus modestes. La politique tarifaire reste, en effet, un des leviers de la démocratisation culturelle.

Selon l’enquête du ministère de la Culture, "quatre Français sur dix avaient renoncé à une visite culturelle en 2019 en raison d’un tarif jugé trop élevé". Dans 82 % des cas, ce renoncement intervenait dès que le tarif dépassait les 10 euros.