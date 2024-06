Depuis le 6 mars 2023, il est possible de payer les amendes forfaitaires délictuelles (AFD) en plusieurs fois. Cependant, les délais de paiement sont toujours à respecter si vous ne voulez pas risquer une majoration. Cette facilité de paiement n’est valable que si vous payez en carte bancaire à distance, via le site Internet, l’application ou par téléphone.

À l’annonce d’une infraction du Code de la route repérée, certains peuvent se sentir démunis. Pas nécessairement concernant les points potentiellement perdus, mais surtout pour le montant de l’amende qui va devoir être à régler. Car si la contravention survient en fin de mois, payer la somme demandée peut s’avérer compliqué. Notamment lorsqu’il s’agit d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD), puisque son montant débute à 200 euros (minoré à 150 euros en cas de paiement sous quinze jours) pour une conduite sous stupéfiants par exemple. Mais saviez-vous qu’il est possible de régler ces amendes en plusieurs fois par carte bancaire ?

Veillez à respecter les délais

Les délits routiers, comme la conduite sans permis, le défaut d’assurance ou l’usage de stupéfiants, sont passibles d’une amende forfaitaire allant de 200 euros à 800 euros. Mais depuis le 6 mars 2023, il est possible de payer sa contravention en plusieurs fois en carte bancaire. Cependant, les délais restent à respecter. Par exemple, pour une amende minorée, vous avez 30 jours pour la payer intégralement, peu importe en combien de fois vous allez fractionner votre paiement ; 60 jours pour une amende forfaitaire. Au-delà de ces temps impartis, l’amende minorée passera en forfaitaire et la forfaitaire sera majorée. En revanche, si le délai est limité, le nombre de paiements ne l’est pas.

Pour rappel, le fait de faire un premier paiement, même à hauteur de 20 euros sur les 800 euros demandés pour une conduite sans permis, est considéré comme une reconnaissance des faits et vous empêchera donc de contester la contravention si vous en aviez l’intention.

Comment procéder ?

Pour bénéficier de la facilité de paiement pour les AFD, il suffit de vous rendre sur le site gouvernemental amendes.gouv.fr ou bien sur l’application. Vous devez, en revanche, absolument payer en carte bancaire. L’envoi de plusieurs chèques ou de plusieurs paiements en espèces n’est pas possible. Munissez-vous de votre numéro de télépaiement, indiqué sur votre contravention. Ainsi, en vous connectant sur la plateforme ou en appelant au 0806 20 30 40 (numéro non surtaxé), le service vous proposera un paiement partiel. Vous n’aurez qu’à renseigner les montants de votre choix et les dates auxquelles vous comptez effectuer les versements. À noter que plusieurs cartes bancaires différentes peuvent être utilisées pour les multiples paiements.