Pensions alimentaires, fin de primes, traçabilité des viandes… Ce qui change au 1er mars 2022.

L’affichage des lieux de naissance, d’élevage et d’abattage devient obligatoire pour toutes les viandes. Déjà appliqué pour les viandes bovines (bœuf et veau) depuis la crise sanitaire de la vache folle, indiquer le pays de naissance des viandes vendues en France devient également impératif pour volailles, porc, mouton et agneau à compter du 1er mars. Tous les établissements proposant des repas à prendre sur place ou à emporter, les cantines scolaires et les restaurants d’entreprise devront s’y conformer. À noter que l’étiquetage doit également préciser s‘il s’agit de viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée.