Perte de point et amende : quelle sanction pour quel excès de vitesse ?

Une réflexion a lieu au sein du ministère de l’Intérieur à propos du permis de conduire. Gérald Darmanin envisage d'alléger les sanctions en cas de très petit excès de vitesse. Il s'agirait de ne plus retirer de points sur le permis en cas de dépassement de moins de 5 km/h, selon les informations confirmées au service police-juste de TF1-LCI par la place Beauvau. L'amende resterait en revanche en vigueur.

Quelles sont les règles actuelles en la matière ? Tous les dépassements de vitesse de plus de 5km/h donnent lieu à des contraventions et à un retrait de points proportionnels à l’infraction. Les sanctions sont différentes en agglomération et hors agglomération. Voici le détail.