Peut-on bénéficier d'un crédit d'impôt instantané pour le recours à une aide à domicile ? Le 20H vous répond

Je suis très âgé et j'ai besoin d'une aide à domicile pour préparer mes repas, puis-je bénéficier d'un crédit d'impôt instantané pour cette dépense ?

Oui, c’est un service à la personne comme un autre, vous pouvez donc bénéficier d’un crédit d’impôt équivalent à 50% des dépenses, dans la limite de 12.000 euros par an, comme le rappelle le site du trésor public. Et ce crédit d’impôt peut être instantané, "c’est-à-dire automatiquement déduit des montants à payer à votre salarié", nous explique Olivier Bertaux, juriste-fiscaliste pour l’association Contribuables Associés. En revanche, ce n’est pas automatique : il faut en faire la demande expresse via le site du Cesu et son service "avance immédiate".

Si vous avez plus de 70 ans, vous pouvez également bénéficier d’une exonération de cotisations patronales sur la sécurité sociale, comme le détaille le site du service public. "Vous payez moins de charges, et donc le service vous revient moins cher", ajoute Jean-Christophe Goux de la Fédération des Particuliers Employeurs de France, qui peut vous aider dans vos démarches via son site dédié.

Attention toutefois à ne pas confondre préparation de repas à domicile et livraison de repas à domicile. Cette dernière n’est pas éligible aux avantages fiscaux !