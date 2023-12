Peut-on envoyer de l'argent liquide par courrier postal ?

Les fêtes de fin d’année sont aussi la période des étrennes. Longtemps, il a été possible d’envoyer ces sommes en liquide dans une simple enveloppe. Risquée, cette pratique est désormais réglementée.

La saison des cadeaux de Noël est lancée, et avec elle la recherche de la bonne idée. Mais parfois, certains préfèrent une contribution pécuniaire plutôt qu’un véritable cadeau. Ce peut aussi être une solution quand la personne qui offre ne peut se déplacer. À l’époque des virements en ligne, il est très facile de transférer de l’argent. Mais par habitude, pour que le destinataire ait vraiment quelque chose à ouvrir ou parce qu’un enfant n’a pas de compte en banque, certains peuvent être tentés d’opter pour l’envoi d’argent liquide. Une pratique qui est à bannir.

Envoyer de l’argent par courrier est-il légal ?

Si cela a pu se faire à une époque, l’envoi d’argent liquide est interdit depuis 2013 et la réforme du Code des postes et des communications électroniques. Il prévoit aujourd’hui que "l'insertion de billets de banque, de pièces et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux". Cette interdiction est d’ailleurs également précisée sur le site de La Poste et de certains de ses concurrents. Glisser un billet dans une enveloppe timbrée n’est donc pas autorisé. Le fait de passer par un recommandé avec accusé de réception ou un système encore plus sécurisé ne change rien. "Les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution", sont également exclus par le règlement.

Que risque-t-on à poster des espèces ?

En théorie, si vous envoyez une somme modique en liquide par courrier en France, vous ne risquez pas grand-chose sur le plan légal. En revanche, il n’y a aucun moyen de se faire rembourser en cas de perte ou de vol. Il est donc largement déconseillé d’enfreindre cette règle. L’envoi d'argent liquide par courrier depuis ou vers l’étranger peut aussi être intercepté et conservé par les douanes en attendant que l’expéditeur ou le destinataire envoie une "déclaration de divulgation". Ces règles ont cependant davantage vocation à entraver l’économie souterraine plutôt que les étrennes de Noël.

Quelle solution pour envoyer du liquide ?

À noter que les règles applicables au liquide concernent aussi les métaux précieux, sauf sous forme de bijoux. Les monnaies de collection peuvent également être postées via un envoi en valeur déclaré. Si vous tenez absolument à transférer de l’argent liquide à un tiers, il faudra passer par le mandat cash. Cela consiste à verser à une entreprise, en ligne ou en agence, une somme d’argent en fournissant l’identité du destinataire. Celui-ci pourra de son côté se faire payer en espèces auprès d’une autre agence de la société.