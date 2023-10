Peut-on reprocher à sa banque de ne pas avoir vérifier la conformité d'un contrat pour un prêt ?

Or, la Cour de cassation met un sérieux bémol à sa doctrine. "Cette fois, les travaux étaient terminés lorsque le banquier a été sollicité et le consommateur s'était déclaré satisfait. Il n'est donc pas certain que la banque puisse être tenue pour responsable du défaut apparu ultérieurement. Le lien, en pareil cas, entre sa faute et le préjudice, n'est pas certain", assurent les juges. Si le contrat ne respecte pas le Code de la consommation, ce que la banque doit s’apercevoir en théorie, cela ne la rend pas pour autant responsable des mauvais travaux déjà exécutés.

En octobre 2020, la Cour de cassation avait jugé que pour faire des reproches au banquier et tenter de ne pas le rembourser, il fallait que le consommateur ne soit pas lui-même responsable du problème.