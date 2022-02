Peut-on utiliser le chèque énergie pour payer son loyer ? Le 20H vous répond

Sous quels délais mon propriétaire doit-il réparer ma chaudière ?

En soi, votre propriétaire a l’obligation d’agir, dès que vous l’informez de la panne. "On attend du propriétaire qu’il fasse preuve de diligence et de réactivité, précise Cécile Nlend, juriste pour le site de petites annonces PAP.fr. C’est particulièrement vrai en période hivernale." Pour autant, il n’y a pas de délai légal de réaction, de période maximum pour agir. "Le problème peut donc trainer… et vous, locataire, vous êtes obligé de continuer à payer votre loyer", décrypte Louis du Merle, directeur juridique pour l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement. Ce spécialiste du logement rappelle également que si vous êtes confronté à ce problème, vous pouvez solliciter l’aide de l’ANIL, via les permanences gratuites et présentes dans tous les départements.

L’une des solutions qui s’offre à vous : quitter votre appartement sans préavis. C’est possible, parce que, sans chauffage, votre logement n’est pas décent, au sens de la loi : "Pour être décent, le logement doit être conforme aux conditions suivantes : les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont en bon état d’usage et de fonctionnement". Vous êtes également légitime pour demander des dommages et intérêts auprès du tribunal judiciaire.