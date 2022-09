Comment épargner et gagner de l’argent en période de crise ?

- Livret A : un placement décidemment moribond

Le taux du livret A est passé à 2 % au 1er août. Toutefois, le doublement de la rémunération du Livret A ne permet pas de compenser la hausse des prix. Aussi, pour les épargnants qui ne souhaitent pas perdre de pouvoir d’achat, il vaut mieux ne plus penser au livret A. Il ne sert qu’à garder quelques liquidités de précaution.

- L’assurance-vie en fonds euros : un placement incontestablement à terre

Les contrats d’assurance-vie en fonds euros ont rapporté en moyenne 1,1 % à leurs détenteurs en 2021. S’agissant de 2022, leur performance devrait végéter autour de 1 %. L’assurance-vie en fonds en euros réalise donc l’exploit de faire moins bien que le livret A. Sans aucun intérêt par les temps qui courent, il vaut mieux effectuer un rachat partiel de son contrat pour investir son argent en SCPI par exemple.

- La Bourse : un placement assurément à haut risque

Il est certes possible de gagner de l’argent en Bourse mais l’inverse est aussi vrai. Aussi, avant d’investir en Bourse, il faut impérativement prendre toutes ses précautions. Acheter et vendre ses actions au bon moment, n’est pas à la portée de tous les investisseurs. C’est pour cela qu’investir son argent en Bourse doit être mûrement réfléchi, et attention aux pertes... Les particuliers qui s’étaient rués sur la Bourse avec la vague covid commencent à en faire les frais suite à la guerre en Ukraine…

- L’immobilier locatif : un placement résolument contraignant

Placer son argent en immobilier locatif n’est pas un long fleuve tranquille. Entre des prix très élevés, des risques d’impayés non-négligeables, des frais qui augmentent (taxes foncières, primes d’assurance, charges de copropriété, travaux…), investir en immobilier locatif rapporte de moins en moins et souvent moins que l’inflation. N’oublions pas non plus le plafonnement des loyers et la règlementation énergétique.

Acheter un appartement n’est plus la meilleure façon pour investir en immobilier.

Dans ces conditions, il ne reste que peu de placements pour placer son argent sur les années à venir. En fait, il n’en reste qu’un seul de réellement valable : la SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier, "le meilleur placement immobilier du moment", comme nous l’indique Véronique Baron de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).