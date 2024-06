La mise en place d'un "plan d'épargne avenir climat" (PEAC) est prévue au 1er juillet, selon un décret paru ce dimanche au Journal officiel. Ouvert aux moins de 21 ans, ce dernier doit servir à financer des projets bas carbone dans le cadre de la loi sur l'industrie verte.

Réindustrialiser la France tout en favorisant la décarbonation. C'est l'objectif de la loi industrie verte, adoptée en octobre 2023 que l'exécutif compte financer par l'épargne privée (épargne retraite, assurance-vie). C'est dans ce cadre qu'a été prévu le lancement d'un nouveau produit destiné aux plus jeunes, le "plan épargne avenir climat" (PEAC).

Sa mise en œuvre interviendra le 1er juillet, selon une série de trois décrets publiés ce dimanche au Journal officiel, mais comment cela va fonctionner ?

A qui s'adresse-t-il ?

Le PEAC est ouvert aux moins de 21 ans et doit servir à financer des projets bas carbone dans le cadre de la loi sur l'industrie verte. "Il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique", est-il notamment précisé dans un des décrets publiés ce dimanche. L'épargne mise de côté par les parents pour leurs enfants sera bloquée 5 ans minimum et jusqu'à leur majorité, un mécanisme indispensable pour "financer des projets de beaucoup plus long terme dont a besoin la transition écologique", avait à l'époque indiqué Bercy.

En d'autres termes, sous réserve que son PEAC ait été ouvert avant ses 13 ans, un jeune pourra donc récupérer son épargne à ses 18 ans. À noter qu'il pourra le faire de façon totale ou partielle, auquel cas il ne lui sera plus possible d’effectuer de nouveaux versements dès le premier retrait. Le PEAC sera d’office fermé au trentième anniversaire de son titulaire.

Quel taux de rémunération ?

"Le montant des versements sur le plan d'épargne avenir climat est limité à 22.950 euros depuis l'ouverture du plan", est-il encore précisé. En mai 2023, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, avait affirmé que la rémunération de ce nouveau produit serait "supérieure" à celle du Livret A, dont le taux est actuellement de 3%. Il bénéficiera d'un capital garanti et de "conditions fiscales exceptionnelles : zéro impôt et zéro cotisation", avait ajouté Bercy le mois dernier.

Distribué par les acteurs traditionnels de l'assurance-vie (assureurs, banquiers…), son rendement dépendra de leurs stratégies d'investissement. L'an dernier, l'exécutif avait indiqué pour sa part attendre un milliard d'euros de collecte annuelle "à son plein potentiel" pour l'industrie verte.