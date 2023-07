Plan épargne retraite : quel est l'âge idéal pour y souscrire ?

Il est possible de souscrire à un tel produit même après sa retraite. Cela n’a cependant pas de grand intérêt puisque son objectif est de s’ajouter aux pensions afin de garantir une fin de vie plus tranquille. Ouvrir un PER à 18 ans ou dans les premières années de sa vie active permet de se constituer une belle épargne, mais cela est rarement recommandé. En effet, à cette période, les revenus sont généralement faibles et les besoins en liquidités peuvent être importants. Les premiers achats (installation, véhicules) ou l’arrivée des enfants sont priorisés.

Il sera donc difficile pour un jeune actif de procéder à des versements réguliers et importants. De plus, le PER ne peut être débloqué avant l’âge de la retraite sauf en cas d’accident de la vie, de surendettement ou pour financer l’achat d’une résidence principale… Cela doit être pris en compte, car cet investissement implique des frais. Les frais d’ouvertures peuvent être offerts par le fournisseur du contrat, mais des frais de gestion s’appliqueront. Un PER en sommeil n’a donc pas d’intérêt.